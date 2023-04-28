Altı provokatör gözaltında

CHP Seçim İrtibat Bürosu’na yönelik saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı. 19 Nisan gecesi saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmiş, parti flamaları kesilip camlara yazı yazılmıştı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili altı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte yakalandı. Şüphelilerden üçünün çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.