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Seçim

Altı provokatör gözaltında

CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'nda 19 Nisan tarihinde flamaları kesen, camlara zarar veren ve havaya kurusıkı silahla ateş eden altı kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
05:47 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu.

CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu.

CHP Seçim İrtibat Bürosu’na yönelik saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı. 19 Nisan gecesi saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmiş, parti flamaları kesilip camlara yazı yazılmıştı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili altı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte yakalandı. Şüphelilerden üçünün çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.




#Seçim
#CHP
#Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu
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