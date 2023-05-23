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Seçim

Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlarına tepki gösterdi. Altun, "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle" değerlendirmesinde bulundu.

09:39 . 23/05/2023 Tuesday
AA
Kemal Kılıçdaroğlu - Fahrettin Altun

Kemal Kılıçdaroğlu - Fahrettin Altun

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle"
ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:
"Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle iş birliği yapmasına ve terör tutuklularına 'özgürlük vadetmesine milliyetçilerden gelen tepkiler sonrası söylemlerini değiştirdi. CHP lideri, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası soluğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanında aldı. CHP medyasında yer alan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir mutabakat metni imzaladı ve bunun duyurusunu da yarın kamuoyuna yapacak. Bu gelişme Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar" sözlerini akıllara getirdi.

Terör örgütü yine Kılıçdaroğlu için seferber oldu: Karayılan ikinci turda da oy istedi
Terör örgütü yine Kılıçdaroğlu için seferber oldu: Karayılan ikinci turda da oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri tebrik ederek ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristbaşı, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli. AKP-MHP’nin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


#Fahrettin Altun
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#CHP
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