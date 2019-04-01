Amasya Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Amasya Seçim Sonuçları

Amasya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Amasya ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Amasya halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Amasya' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Amasya'nın tüm detayları Amasya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Amasya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Amasya Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Göynücek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Gümüşhacıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Merzifon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Amasya Taşova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Hamamözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AMASYA

Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2018 yılı itibarıyla toplam 337.508 nüfusa sahiptir.

Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia - Amacia - Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.

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Bazı sikkeler üzerinde Amaccia veya Amacia isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasseia’yı veya Amaccia, Amacia Türkçede söylendiği gibi Amasya yapmışlardır.[kaynak belirtilmeli]

Tahminen MÖ 60 ve MS 19. yıllarda Amasya'da doğduğu bilinen ve Coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon, yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya’dan Amasseia olarak söz etmektedir.