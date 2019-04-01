Yerel Seçim 2019
Seçim Artvin Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Artvin Seçim Sonuçları
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Artvin Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Artvin Seçim Sonuçları

Artvin 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Artvin il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Artvin seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artvin seçim sonuçları.
Artvin seçim sonuçları.

Artvin Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Artvin ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Artvin halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Artvin' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Artvin'nın tüm detayları Artvin 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Artvin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Ardanuç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Arhavi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Artvin Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Borçka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Hopa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Şavşat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Yusufeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Murgul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019


ARTVİN

Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır.

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İl Nüfusu: 174.010'dur. İlin yüz ölçümü 7.393 m2'dir. İlde km2'ye 23 kişi düşmektedir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 530 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 38 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır.

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer bölgelerinden keskin çizgilerle ayrılır. Yüzey şekilleri çok engebelidir. İklim çeşitliliği fazladır. İlin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla meşhur bir il olup simgesi boğadır. Artvin il topraklarının yaklaşık %55’ini ormanlık alanlar kaplamıştır. Murgul'da bakır madeni vardır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinir. Artvin il nüfusunu Gürcüler, Hemşinliler, Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri ve Lazlar oluşturur.

Millî parklarıyla ünlüdür. Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl Sahara Millî Parkı içerisinde bulunan Şavşat-Karagöl ve Borçka-Karagöl görülmeye değerdir. Efeler-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı esas olmak üzere Camili yöresi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından biyosfer rezerv alanı olarak belirlenen Türkiye'deki tek bölgedir ve bir dünya mirası olarak görülmektedir.

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