Avukatlara sandık nöbeti

23 Haziran İstanbul seçimi için son haftaya girilirken, MHP işi sıkı tutuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hafta sonu İstanbul ziyaretinin ardından teşkilat, çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeli, İstanbul İl Başkanlığında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. 11 Mayıs'tan itibaren İstanbul'a mitili attıklarını hatırlatan Bahçeli, MHP'nin en alt kadrosundan en üst kadrosuna kadar tüm teşkilatları ile sahada olduğunu söyledi. Bahçeli, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

VATANDAŞLA BİREBİR TEMAS

Bahçeli'nin talimatı ile son haftada çalışmalarını hızlandıracak olan MHP, son düzlükte İstanbul'un her yerinde olacak. Bu hafta dolmuş duraklarını ve balkan göçmen derneklerini ziyaret edecek olan MHP genel başkan yardımcıları ve teşkilat, aynı zamanda vatandaşla birebir temas kurabilmek için vapurlarda ve kalabalık bölgelerde olacak.

HUKUKİ DESTEK VERECEK

MHP, İstanbul seçimi için avukatların olduğu bir merkez de oluşturdu. 23 Haziran'da İstanbul'da kurulacak 31 bin 124 sandık için görevlendirilen avukatlar seçim sonuçları açıklanıncaya kadar sandıkların başında bekleyecek. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde hukuki destek verecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Haziran İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezinden izleyeceği öğrenildi. MHP Ülkü Ocakları tarafından da ayrıca, son hafta İstanbul’un çoğu yerine MHP lideri Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım’ın fotoğraflarının olduğu pankartlar asıldı.