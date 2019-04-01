Aydın Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Aydın Seçim Sonuçları

Aydın Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Aydın ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Aydın halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Aydın' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Aydın'ın tüm detayları Aydın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Bozdoğan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Çine Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Germencik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Karacasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Koçarlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Kuyucak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Nazilli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Söke Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Sultanhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Buharkent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın İncirliova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Karpuzlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Köşk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Didim Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Efeler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
AYDIN
Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirminci şehri. 2018 itibarıyla 1.097.746 nüfusa sahiptir.
İlin yüzölçümü 8.116 km2'dir. İlde km2'ye 132 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe:452 kişi ile Efeler'dir) Aydın Valiliği'nin denizden yüksekliği: 92 m.'dir.
2016 yılında TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 670 mahalle bulunmaktadır
Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Didim ve Kuşadası Türkiye'nin iki önemli turizm merkeziyle turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Plaka kodu 09'dur. Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihî eser bulunur. Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli, Türkiye Otoyolları üzerindeki en uzun ikinci tüneli burada bulunmaktadır. Nüfus bakımından Ege Bölgesi'nin İzmir ve Manisa'dan sonraki 3. büyük ilidir. İlde 17 ilçe bulunur.