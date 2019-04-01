Yerel Seçim 2019
Seçim Aydın Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Aydın Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Aydın Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Aydın Seçim Sonuçları

Aydın 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Aydın il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Aydın seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydın yerel seçim sonuçları.
Aydın yerel seçim sonuçları.

Aydın Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Aydın ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Aydın halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Aydın' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Aydın'ın tüm detayları Aydın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Aydın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Bozdoğan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Çine Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Germencik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Karacasu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Koçarlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Kuyucak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Nazilli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Söke Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Sultanhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

REKLAM

Aydın Buharkent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın İncirliova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Karpuzlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Köşk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Didim Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Efeler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AYDIN

Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirminci şehri. 2018 itibarıyla 1.097.746 nüfusa sahiptir.

İlin yüzölçümü 8.116 km2'dir. İlde km2'ye 132 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe:452 kişi ile Efeler'dir) Aydın Valiliği'nin denizden yüksekliği: 92 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 670 mahalle bulunmaktadır

Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Didim ve Kuşadası Türkiye'nin iki önemli turizm merkeziyle turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Plaka kodu 09'dur. Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihî eser bulunur. Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli, Türkiye Otoyolları üzerindeki en uzun ikinci tüneli burada bulunmaktadır. Nüfus bakımından Ege Bölgesi'nin İzmir ve Manisa'dan sonraki 3. büyük ilidir. İlde 17 ilçe bulunur.

REKLAM
AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı.
AA verileri açıkladı: İmamoğlu öne geçti

AA verileri açıkladı:
İmamoğlu öne geçti

​YSK'nın verilerine göre son durumu servis etti.
İstanbula geliyor

İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek.
İtiraz için <br>3 gün süre var

İtiraz için
3 gün süre var

​YSK Başkanı Sadi Güven sisteme giren oy oranlarını açıkladı.
11 oyla kazandı

11 oyla kazandı

İtirazların ardından Keşan'da AK Partili aday kazandı.
3 oy farkla kazandı

3 oy farkla kazandı

​Artvin Yusufeli ilçesinde seçim kıran kırana geçti.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.
Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.

Saadet Partisi <br>hüsrana uğradı

Saadet Partisi
hüsrana uğradı

​CHP ve İYİ Parti ile örtülü ittifak yaparak kaybetti.
16 büyükşehir<br>AK Parti'nin

16 büyükşehir
AK Parti'nin

​Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığı yerler.
Yalan vaatte bulunanlar<br>nasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.