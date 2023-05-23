Azerbaycan’daki oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderildi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zarfların içine not ve benzeri şeyler koyan vatandaşların oyları geçersiz sayılmıştı. Yaklaşık 1 milyon oyun geçersiz sayıldığı bu durumla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşların doğru bir şekilde nasıl oy kullanmaları gerektiğini açıkladı.