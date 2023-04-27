Babacan’dan itiraf: CHP’yi bilenler oy vermez

“CHP’nin vakti zamanında özellikle dindar kesimle alakalı duruşu, görüşü, yaptıkları ettikleri yaşı ileri kesimin hafızasında var. İmam hatip, başörtüsü ile ilgili meseleler” diyen Babacan, “Siz seçmeninizin ne kadarını Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edebileceksiniz” sorusuna bu konuda dürüst olduklarını, seçmeninin sadece bir kısmını Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edebileceklerini belirtti.