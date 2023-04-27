Babacan’dan itiraf: CHP’yi bilenler oy vermez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli’de partisinin Çayırova İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle tanınan Nusret Gümüşel de katıldı.
Adaylarını CHP listelerinden gösteren DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’dan ‘seçmenimiz CHP’ye oy vermez’ itirafı geldi. Babacan, katıldığı bir televizyon programında seçmenlere ilişkin CHP’de soğuk duş etkisi bırakacak değerlendirmelerde bulundu.
CHP’nin yaptıkları hafızada
“CHP’nin vakti zamanında özellikle dindar kesimle alakalı duruşu, görüşü, yaptıkları ettikleri yaşı ileri kesimin hafızasında var. İmam hatip, başörtüsü ile ilgili meseleler” diyen Babacan, “Siz seçmeninizin ne kadarını Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edebileceksiniz” sorusuna bu konuda dürüst olduklarını, seçmeninin sadece bir kısmını Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edebileceklerini belirtti.
Oy kitlemizi taşıyamayız
Babacan, “Bu teklif CHP’den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik. Yani biz bütün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz dedik” dedi.