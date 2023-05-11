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Bakan Fahrettin Koca İstanbul'da vatandaştan yoğun ilgi gördü: Omuz omuza verirsek başaramayacağımız hiçbir şey olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bakan Koca, "Omuz omuza verirsek, bu toprakların bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğun farkında olursak, başaramayacağımız hiçbir iş olmaz” dedi.

00:03 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de vatandaşla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de vatandaşla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bakan Koca, Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde, esnafı dolaştı. Koca ile gündeme ve mesleki sorunlara ilişkin konuşan bir esnaf, "Şahsınızı ve sakinliğinizi çok beğeniyorum." dedi.

Koca, bir esnafın, ülkenin geleceğine dair sorusuna, "Beraber olursak, dışa karşı omuz omuza verirsek, bu toprakların, bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğunun farkında olursak başaramayacağımız bir iş olmaz." yanıtını verdi.

İlçedeki vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Koca, bir öğrenci grubuyla da sohbet etti.




#Fahrettin Koca
#Esnaf Ziyareti
#Sultangazi
#İstanbul
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