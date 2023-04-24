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Seçim

Bakan Kurum İmamoğlu'nun vaadine göndermede bulundu: Dört yılda bin 500 konut bitiremeyenler gibi değiliz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında İstanbul'daki deprem sorunu ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuştu. "695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz" diyen Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki belediye seçimleri sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağım' deyip dört yılda bin 500 konut bitiremeyenler gibi değiliz. Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

22:58 . 24/04/2023 Monday
Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de katıldığı bir televizyon programında İstanbul'un deprem sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

O mücadeleyi vermek için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım

İstanbul'daki en büyük iki sorunun deprem ve ulaşım olduğuna işaret eden Kurum "İstanbul'un ülke ekonomisinin gelirinin yüzde 50'si olduğunu düşündüğünüzde İstanbul'daki deprem dönüşümü bizim geleceğimiz adına en önemli problem. 11 ilde deprem oldu, hep beraber deprem bölgesine gittik. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındaydık.
O mücadeleyi vermeniz için büyük ve güçlü ülke olmanız lazım. 695 bini İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmasını yapıyoruz
." şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümde muhalefet vatandaşı yanlış yönlendiriyor

Muhalefetin kentsel dönüşümü siyaset üstü göreceğiz demesine rağmen vatandaşı yanlış yönlendirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Kurum, "Güngören'e gittik, orada eylem yapmaya çalıştılar. Üsküdar Kirazlıtepe, oraya o işin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimi sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediğine değinen Kurum,
"Birileri gibi 'deprem bütçesine milyarlarca para koyacağım
, İstanbul'un dönüşümüne ilişkin yılda
20 bin, beş yılda 100 bin konut yapacağım
' deyip
dört yılda bin 500 konut bitiremeyenler gibi değiliz.
Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz." dedi.


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#Murat Kurum
#Kentsel Dönüşüm
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#Deprem
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