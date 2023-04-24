Bakan Kurum İmamoğlu'nun vaadine göndermede bulundu: Dört yılda bin 500 konut bitiremeyenler gibi değiliz

Türkiye deprem riski altında. Korkutucu ama sinmek olmaz. Çünkü bu risk gerçekleşmeden istenmeyen sonuçlarının önemli bölümünden kaçınmak mümkün. Bu da kentsel dönüşümle yapılabilir.Fakat dönüşümün de bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak çokları için imkânsız. Onlara sosyal konut sayılarını artırarak çözüm getirilebilir, getirilmelidir. Nüfusun önemli bir bölümü ise uygun finansman imkânlarıyla dönüşüm sorununu aşabilirdi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı gereğini yaptı. Bakanlık tatmin edici bir