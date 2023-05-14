Bakan Nebati: Sandıktaki katılım seçim sonuçlarının hangi yönde olacağına işaret ediyor

Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Bakan Nebati, ardından okul önünde açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Bugün bir ayı aşkın süredir devam eden seçim kampanyasını çok şükür kazasız belasız bitirerek, tam bir demokrasi şöleni içerisinde, iyi bir çalışma ile tamamladık. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresince gerek ulusal gerekse uluslararası medya ve diplomatik ilişkilerde çok ciddi şekilde farkına vardık. Ama özellikle Türkiye, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' şeklinde bir ifade ile çoklu parlamenter sistemin gelmesiyle birlikte bugün oyumuzu kullanmış olduk. Seçim sonuçlarını hep birlikte göreceğiz ama gerek sandıktaki katılımın çok yüksek oluşu gerekse de çalışmalarımız seçim sonuçlarının hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah milletimizin sağduyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü şekilde gerçekleştireceğimiz seçimi hep beraber görmüş olacağız" dedi.