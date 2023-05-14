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Seçim

Bakan Nebati: Sandıktaki katılım seçim sonuçlarının hangi yönde olacağına işaret ediyor

Bakan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi’ndeki Osmangazi İlk ve Ortaokulu’nda 1294 nolu sandıkta kullandı. Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Bakan Nebati, ardından okul önünde açıklamada bulundu. Bakan Nebati burada yaptığı açıklamada "Seçim sonuçlarını hep birlikte göreceğiz ama gerek sandıktaki katılımın çok yüksek oluşu gerekse de çalışmalarımız seçim sonuçlarının hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah milletimizin sağduyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü şekilde gerçekleştireceğimiz seçimi hep beraber görmüş olacağız" dedi.

15:55 . 14/05/2023 Pazar
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, oyunu, milletvekili adayı olduğu Mersin’de Osmangazi İlk ve Ortaokulu’ndaki 1294 nolu sandıkta kullandı.

Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Bakan Nebati, ardından okul önünde açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Bugün bir ayı aşkın süredir devam eden seçim kampanyasını çok şükür kazasız belasız bitirerek, tam bir demokrasi şöleni içerisinde, iyi bir çalışma ile tamamladık. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresince gerek ulusal gerekse uluslararası medya ve diplomatik ilişkilerde çok ciddi şekilde farkına vardık. Ama özellikle Türkiye, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' şeklinde bir ifade ile çoklu parlamenter sistemin gelmesiyle birlikte bugün oyumuzu kullanmış olduk. Seçim sonuçlarını hep birlikte göreceğiz ama gerek sandıktaki katılımın çok yüksek oluşu gerekse de çalışmalarımız seçim sonuçlarının hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah milletimizin sağduyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü şekilde gerçekleştireceğimiz seçimi hep beraber görmüş olacağız" dedi.




#Nureddin Nebati
#Hazine ve Maliye Bakanı
#2023 seçimleri
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