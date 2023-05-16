Bakan Özer'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

"Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin suhulet içinde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti, özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı, ikinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."