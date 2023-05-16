Bakan Özer'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. İnşallah 15 gün içinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir." dedi.
Özer, ODTÜ Teknokent'te katıldığı programın ardından basın mensuplarının 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.
Seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirten Özer, şunları söyledi: