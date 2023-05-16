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Seçim

Bakan Özer'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ODTÜ Teknokent'te katıldığı programın ardından basın mensuplarının 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

12:56 . 16/05/2023 Salı
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. İnşallah 15 gün içinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir." dedi.


Özer, ODTÜ Teknokent'te katıldığı programın ardından basın mensuplarının 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:


"Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin suhulet içinde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti, özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı, ikinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Seçim sürecinin kendileri için de zorlu geçtiğine işaret eden Özer,
"Hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığıyla ilgili süreçleri yönetebilmek; ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Şu anda milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur."
diye konuştu.


İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları sorgulanıyor. 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2023 seçimleri için İstanbul’da 11.350.969 seçmen 30.803 sandıkta oy kullandı. İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderecek. İstanbul seçim sonuçları açıklandı. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul ittifak seçim sonuçları Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.


#Mahmut Özer
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#14 Mayıs
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