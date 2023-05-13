Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpaslarını hatırlattı: Tarihin çöplüğüne göndereceğiz

"Karşımızda bir kader seçimi var. Terör örgütlerinin sesi nasıl çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Türkiye'yi her gün nasıl tehdit ediyorlar görüyorsunuz değil mi? Bir yandan PKK açıklama yapıyor, bir yandan FETÖ açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye geri döneceğiz.' diyorlar. 'Özerkliği getireceğiz.' diyorlar ama bizim aziz milletimiz onlara yol verir mi? Hayır. Terör örgütlerinin borusu bu saatten sonra Türkiye'de bir daha öter mi? Karşımızda o kadar kirli bir ittifak var ki bu yedili koalisyon şu anda terör örgütleriyle pazarlık halinde. Kemal Kılıçdaroğlu var ya 5 sene önce Muharrem İnce'yi meydan meydan gezdiriyordu. '

Bizim adayımız bu. Buna oy veri

n.' diyordu

. Şimdi seçime 3 gün kala ne yaptı

?

Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'den kurtuldu

. Kaset kumpasları, montaj kumpasları bunların tamamı FETÖ'nün işi.

Nasıl kasetle Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaptılar, şimdi kasetle cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar.