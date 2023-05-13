Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpaslarını hatırlattı: Tarihin çöplüğüne göndereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Varank, burada bir konuşma yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Varank, Türkiye'nin kader seçiminde vatandaşları doğru bilgilendirmek için günlerdir çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki en tecrübeli, en cesur ve halkına en aşık lider olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:
"21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymak için mücadele ediyor. Öyle kolay bir mücadele değil ha... Dikenli yollarda, ateş çemberi içinde mücadele ediyor. Hamdolsun başarılarıyla Türk milleti onun sayesinde gurur duyuyor. Dünya artık Türkiye'ye kulak kabartıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu Türkiye'nin gurur projeleri, başarıları nasıl oldu? Sizler arkasında 21 yıldır dimdik durduğunuz için oldu. 15 seçimdir onu yalnız bırakmadığınız için oldu. Sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Allah'ın izniyle bu dalgalı denizde, bu fırtınalı dünyada Türkiye gemisinin kaptan köşküne Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha oturtacağız. Dümeni tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teslim edeceğiz."
Varank, Erdoğan'ın yol arkadaşlarının da Mecliste yer alması gerektiğine işaret ederek, "Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla tekrar iktidar yapmaya var mıyız? İş bilenin kılıç kuşananındır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesini, kabiliyetini, Türkiye'yi yönetirken yaptığı fedakarlıkları muhalefet bile içten içe 'Helal olsun adama ya. Şu ülkeye 21 yıldır gerçekten güzel yönetti.' diyor. Bunu kameraların karşısında itiraf edemiyorlar ama onun nasıl bir lider olduğunu biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"Aziz milletimiz onlara yol verir mi?"
Bu seçimlerin sadece Türkiye'yi yönetme seçimi olmadığını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Sandık görevlilerinden seçimde oylara sahip çıkmasını isteyen Varank, yarın akşam zaferi hep birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.