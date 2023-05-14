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Seçim

Balıkesir'de oy sayım işlemleri başladı: İşte ilk sonuçlar

Balıkesir’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy kullanılan okullarda oy sayım işlemleri başladı. Balıkesir seçim sonuçları haberimizde.

19:10 . 14/05/2023 Pazar
IHA
Balıkesir'de oylar sayılıyor.

Balıkesir'de oylar sayılıyor.

Balıkesir’de Altıeylül Ortaokulu ve Ali Şuuri İlkokulu’ndaki seçim sandıklarında oy kullanma işleminin sona ermesiyle oy sayımına geçildi. İlk olarak seçim zarflarının tasnif edilmesiyle başlayan sayımda daha sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı ve ardından da milletvekili oy pusulaları sayılmaya devam ediyor.Okullarda sandık kurullarının oy sayma işlemlerine her partiden müşahitler ve oylarını kullanan vatandaşlar da eşlik ediyor.

Balıkesir seçim sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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