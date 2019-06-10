Belediyeler Birliği’nde ittifak ruhu

İTTİFAK RUHUNA UYGUN

İki parti bu ittifakı şimdi de belediye birliklerine taşıyacak. 31 Mart sonrası belediye birliklerinin meclisi üyeleri yenilenecek. AK Parti ve MHP belediye birlikleri seçimlerinde de ortak hareket ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği de meclis toplantısının çarşamba günkü toplantısında birlik başkanının yanı sıra başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapılacak.

İSTANBUL'A DESTEK

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi için en fazla hemşehrisi bulunan illerin milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarından sonra Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, ittifakın meclis üyelerini de sahaya sürecek. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırm için İstanbul’da çalışacak.