Beyoğlu’nda yoğun ilgi

Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, Arap Cami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla görüşerek, mahallenin sorunlarını dinledi. Esnafı da ziyaret eden Oktay ve Yıldırım, onlarla sohbet etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşların ve esnafın ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

İTİRAZ ETSİNLER DEĞİŞTİRSİNLER

"CHP'nin, YSK'nin oluşturduğu sandık kurulu listesinde yine kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: "İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey. İstanbul'da kamu görevlisi ihtiyacı 7 katı var." Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te vatandaşlarla buluştu. At Pazarı adlı semtteki kafeleri gezen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle sahur yaptı.