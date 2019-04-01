Yerel Seçim 2019
Seçim Bilecik Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Bilecik Seçim Sonuçları
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Bilecik Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Bilecik Seçim Sonuçları

Bilecik 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Bilecik il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Bilecik seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilecik seçim sonuçları.
Bilecik seçim sonuçları.

Bilecik Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Bilecik ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Bilecik halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Bilecik' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Bilecik'in tüm detayları Bilecik 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bilecik Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bozüyük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Gölpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Osmaneli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Pazaryeri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Söğüt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik İnhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BİLECİK

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

İl Nüfusu: 223.448'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m2'dir. İlde km2'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir.

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2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.

Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.

Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.

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