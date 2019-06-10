Seçim Ortak yayında son durum
2019 YEREL SEÇİMİ

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayını ne zaman hangi kanalda olacağı belli oldu

Ortak yayında son durum

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkacakları televizyon kanalı ve tarihi merak ediliyor. Adayların çıkacakları kanal ve moderatör belli oldu. Binali Yıldırım'ın moderatörlük teklifine Uğur Dündar'dan olumsuz yanıt gelmişti. Öte yandan Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine çevrildi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul adaylarına ortak yayın teklifinde bulundu. Her iki aday da canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal ve moderatör belli oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının hangi kanalda olacağı merak ediliyor.

  • TRT'de yayınlanacağı iddia edilmişti fakat, canlı yayının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak, moderatörlüğü ise İsmail Küçükkaya yapacak.

Binali Yıldırım: Kemal Bey izin vermiş
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Binali Yıldırım: Kemal Bey izin vermiş

Yıldırım, 'Uğur Dündar'ı tercih ederim' demişti

  • Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" demişti.

Binali Yıldırım: Benim tercihim tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ın yönetmesi
GÜNDEM
Binali Yıldırım: Benim tercihim tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ın yönetmesi

Dündar'a yanıt: Ne gibi bir zarar, anlamadım

Uğur Dündar'ın, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" açıklamasına Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!
  • O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır."

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
OYNAT 00:59
Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim dedi.
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