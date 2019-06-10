Ortak yayında son durum

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine çevrildi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul adaylarına ortak yayın teklifinde bulundu. Her iki aday da canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal ve moderatör belli oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının hangi kanalda olacağı merak ediliyor.

TRT'de yayınlanacağı iddia edilmişti fakat, canlı yayının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak, moderatörlüğü ise İsmail Küçükkaya yapacak.

SEÇİM Binali Yıldırım: Kemal Bey izin vermiş

Yıldırım, 'Uğur Dündar'ı tercih ederim' demişti

Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" demişti.

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Dündar'a yanıt: Ne gibi bir zarar, anlamadım

Uğur Dündar'ın, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" açıklamasına Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!

O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır."

Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!



O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır. REKLAM 8 Haziran 2019