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2019 YEREL SEÇİMİ

AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret

Binali Yıldırım: Muhsin Yazıcıoğlu bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP'yi ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamı boyunca milli değerler için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, FOX TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programda, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

BBP'nin, tekrarlanan İstanbul seçiminde kendilerini destekleyeceğini ifade eden Yıldırım, bu kapsamda, BBP'nin il başkanlıklarını ziyaret edeceğini kaydetti.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

  • "Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili çok şey yaşandı, çok şey konuşuldu. O arada bizim bazı açıklamalarımız, 'işte bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız' diye bu bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim. Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır. 'Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz' der. Ömrü boyunca ülkenin milli değerleri için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamıdır. Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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