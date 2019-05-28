AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret

Binali Yıldırım: Muhsin Yazıcıoğlu bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BBP'yi ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamı boyunca milli değerler için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.