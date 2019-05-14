Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, dün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada İstanbullulara iki müjdeli haber verdi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek" vaadinde bulundu.

Gençler iftara sizdeyim konum atın

Buna sevinen Ensar Dikgöz isimli genç, arkadaşları ile birlikte fotoğrafını, "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz" yazısıyla birlikte cevap olarak paylaştı.

Bu teklife kayıtsız kalmayan Yıldırım da, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" karşılığını verdi.

Gençler iftara sizdeyim. Konum atın📍 https://t.co/ui9FGjCC7c — Binali Yıldırım (@BY) 14 Mayıs 2019

SEÇİM Binali Yıldırım'dan İstanbullulara iki müjde daha