Seçim Binali Yıldırımdan ortak yayın açıklaması
2019 YEREL SEÇİMİ

Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yayın sonrası Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştük" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

Yıldırım, "Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. vatandaşlarımız kararını pazar günü verecek" ifadelerini kullandı.

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İBB verilerini kopyalayan CHP adayını terleten dakikalar
OYNAT 02:09
İBB verilerini kopyalayan CHP adayını terleten dakikalar
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan CHP adayının, ilk icraat olarak İBB ve İBB'ye bağlı tüm şirketlerin dijital verilerini kopyalamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, 'Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri zaten bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. Dışarıdan 3 uzman getirmek de başlı başına fecaattır.' diye konuştu.


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