Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması

Yıldırım, 'Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. vatandaşlarımız kararını pazar günü verecek' ifadelerini kullandı. GÜNDEM Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu SEÇİM Taraflı moderatör Küçükkaya: Ortak yayının istatistikleri yayımlandı GÜNDEM Yıldırım: Gençlere burs verilmesini CHP engelledi OYNAT 02:09 İBB verilerini kopyalayan CHP adayını terleten dakikalar Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan CHP adayının, ilk icraat olarak İBB ve İBB'ye bağlı tüm şirketlerin dijital verilerini kopyalamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, 'Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri zaten bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. Dışarıdan 3 uzman getirmek de başlı başına fecaattır.' diye konuştu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2194929'); PID2.render('pid#comment-count-2194929'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder