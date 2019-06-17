Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması

İBB verilerini kopyalayan CHP adayını terleten dakikalar

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan CHP adayının, ilk icraat olarak İBB ve İBB'ye bağlı tüm şirketlerin dijital verilerini kopyalamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, 'Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri zaten bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. Dışarıdan 3 uzman getirmek de başlı başına fecaattır.' diye konuştu.