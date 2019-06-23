Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı: Sandıkları terk etmeyin

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandı.

Yaklaşık 11 milyon İstanbullu sandık başına gitti. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi için son dakikalara girildi.

Tuzla'da oyunu kullanan AK Parti adayı Binali Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere çağrı yaptı.

"SİZLERE GÜVENİM TAM"

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum. 🇹🇷 — Binali Yıldırım (@BY) 23 Haziran 2019



