Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Binali Yıldırımdan seçmene çağrı Sandıkları terk etmeyin
2019 YEREL SEÇİMİ

Binali Yıldırım'dan seçmene sandık uyarısı

Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı: Sandıkları terk etmeyin

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden seçmene çağrı yaparak "Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandı.
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandı.

Yaklaşık 11 milyon İstanbullu sandık başına gitti. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi için son dakikalara girildi.

Tuzla'da oyunu kullanan AK Parti adayı Binali Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere çağrı yaptı.

"SİZLERE GÜVENİM TAM"

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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