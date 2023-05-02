|
Seçim

Birinci turda bu iş bitecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ilk turunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

Haber Merkezi
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ilk turunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını kaydetti. Bir televizyon kanalına konuşan Destici, “Birinci turda bu iş bitecek” dedi. Meclis aritmetiği konusunda “Cumhur İttifakı 360’ı geçebilir” öngörüsünde bulunan Destici, “Memleket Partisi gerek CHP’den gerekse İYİ Parti’den ciddi anlamda oy alıyor” diye konuştu. Destici, CHP lideri için de şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu zor değil ama tehlikeli bir rakip. Milli güvenlik bakımından zor. PKK ile, Avrupa ile, İngiltere’de mafyalarla kol kola yürüyor. Kılıçdaroğlu, ABD ile ortaklık yapacağını söylüyor.”



#Recep Tayyip Erdoğan
#Büyük Birlik Partisi
#Mustafa Destici
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.