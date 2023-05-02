Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ilk turunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını kaydetti. Bir televizyon kanalına konuşan Destici, “Birinci turda bu iş bitecek” dedi. Meclis aritmetiği konusunda “Cumhur İttifakı 360’ı geçebilir” öngörüsünde bulunan Destici, “Memleket Partisi gerek CHP’den gerekse İYİ Parti’den ciddi anlamda oy alıyor” diye konuştu. Destici, CHP lideri için de şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu zor değil ama tehlikeli bir rakip. Milli güvenlik bakımından zor. PKK ile, Avrupa ile, İngiltere’de mafyalarla kol kola yürüyor. Kılıçdaroğlu, ABD ile ortaklık yapacağını söylüyor.”