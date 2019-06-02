Bugün 4 yerde seçim var

Seçime giren partilerin kurmayları seçim bölgelerinde adeta kamp kurdu. 1-2 oy farklı ile kaybeden ya da kazanan adaylar seçmenin iknası için büyük çaba gösterdi. Bu seçimler İstanbul seçimi öncesinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

SEÇİM Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim