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Seçim Bugün 4 yerde seçim var
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2019 YEREL SEÇİMİ

Bugün 4 yerde seçim var

Siyaset, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi öncesi ilk sınavını bugün gerçekleştirilecek mini seçimde verecek. YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yenileme seçimi yapılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Seçime giren partilerin kurmayları seçim bölgelerinde adeta kamp kurdu. 1-2 oy farklı ile kaybeden ya da kazanan adaylar seçmenin iknası için büyük çaba gösterdi. Bu seçimler İstanbul seçimi öncesinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

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