Büyük düş kırıklığına doğru…

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Onu görmelerinin imkânı olmayan bölgeler dâhil alanı, tıklım tıklım doldurmuştu Cumhur…
Şeamet İttifakı’nın Proje Adayı'nı ve yancılarını telaşa düşüren, sinirlerini de bozan tabii ki 1 milyon 700 bin yüreğin o devasa alanda buluşması… Ancak buluşmadan çok, o yüz binlerce yüreğin ruhen bir araya gelip yücelmesidir…
Proje Aday’ın ağzını bozmasının nedeni de budur, yancısının Sivas ve Erzurum’da izinsiz miting düzenleyip atmosferi germesinin de…
Tabii bir de Şeamet İttifakı’na yakın araştırma şirketlerinin yayınladıkları son anketler var… Proje Aday adına hiç de iç açıcı değil. Kendi verilere göre son 3 ayda Cumhur İttifakı oylarının artış eğiliminde olduğunu tespit etmişler.
Sinirlerinin bozulmaması mümkün mü?..
Milleti itidale çağırırken kendilerinin itidal ve terbiye adına mertebe kaybetmelerinin; başkalarını milleti ‘ötekileştirmemeye’ davet ederken, Kürtlerle ilgili, Alevilik'le ilgili söylemlerle her türden ayrımcılık ve bölücülükten medet ummaya çabalamalarının nedeni, büyük düş kırıklığının yaklaşmakta olduğunu görmenin kendilerinde yarattığı endişeden kaynaklanmaktadır…