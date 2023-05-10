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Seçim

Büyük düş kırıklığına doğru…

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul İstanbul olalı görmedi herhâlde böyle kalabalık… Sanki 14 Mayıs’a bir hafta kala
Cumhur, Başkanını Ankara
’ya uğurluyordu…

Onu görmelerinin imkânı olmayan bölgeler dâhil alanı, tıklım tıklım doldurmuştu Cumhur…

Sadece niceliğin, sadece kaç kişinin alanları doldurduğunun, Şeamet İttifakı ve
Proje Aday
’ın Maltepe mitingine gelenlerden 6-7 katı fazlasının Cumhurbaşkanı’na koşmuş olmalarının çok ötesinde bir gerçek daha vardı
Büyük İstanbul Mitingi
’nde… Alanı dolduran 100 binlerin buluştukları
ortak ruh
… Ve o ruhun mitingin her dakikasında ortama yayılması…

Şeamet İttifakı’nın Proje Adayı'nı ve yancılarını telaşa düşüren, sinirlerini de bozan tabii ki 1 milyon 700 bin yüreğin o devasa alanda buluşması… Ancak buluşmadan çok, o yüz binlerce yüreğin ruhen bir araya gelip yücelmesidir…

Proje Aday’ın ağzını bozmasının nedeni de budur, yancısının Sivas ve Erzurum’da izinsiz miting düzenleyip atmosferi germesinin de…

Tabii bir de Şeamet İttifakı’na yakın araştırma şirketlerinin yayınladıkları son anketler var… Proje Aday adına hiç de iç açıcı değil. Kendi verilere göre son 3 ayda Cumhur İttifakı oylarının artış eğiliminde olduğunu tespit etmişler.

Sinirlerinin bozulmaması mümkün mü?..

Milleti itidale çağırırken kendilerinin itidal ve terbiye adına mertebe kaybetmelerinin; başkalarını milleti ‘ötekileştirmemeye’ davet ederken, Kürtlerle ilgili, Alevilik'le ilgili söylemlerle her türden ayrımcılık ve bölücülükten medet ummaya çabalamalarının nedeni, büyük düş kırıklığının yaklaşmakta olduğunu görmenin kendilerinde yarattığı endişeden kaynaklanmaktadır…

#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sivas
#Erzurum
#Ekrem İmamoğlu
17 dakika önce
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