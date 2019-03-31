Canlı seçim sonuçları! Seçim 2019 canlı seçim sonuçları sayfası

Canlı seçim sonuçları ile tüm illerdeki açılan sandık sayılarını, oy oranlarını ve partinin hangi ilde illerde önde olduğunu görebilirsiniz. Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından geçmiş dönemlere ait seçim sonuçlarını, karşılaştırmalarını, belediye başkan adayları listelerini, adayların aldıkları oy oranlarını, il ve ilçelerin ayrıntılı seçim sonuçlarına dair birçok bilgiye ulaşabileceksiniz.
Aşağıdaki bağlantılar üzerinden sayfalara ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Afyon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ağrı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Artvin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Burdur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Çankırı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Edirne Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Giresun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hakkâri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Isparta Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kars Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Konya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Muş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Niğde Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Rize Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sinop Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Sivas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Tunceli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Uşak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Van Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Yozgat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Aksaray Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bayburt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Karaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Batman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bartın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Ardahan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Iğdır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Yalova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kilis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Düzce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019