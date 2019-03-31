Yerel Seçim 2019
Seçim Canlı seçim sonuçları Seçim 2019 canlı seçim sonuçları sayfası
SEÇİM SONUÇLARI

​Canlı seçim sonuçları anlık takip! Seçim 2019 canlı seçim sonuçları sayfası burada

Canlı seçim sonuçları! Seçim 2019 canlı seçim sonuçları sayfası

Canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçlarını anlık olarak yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz. Haberimizde seçim sonuçlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya başta olmak üzere tüm illerde belediye başkan adaylarının aldığı oy oranlarını görebilir ve inceleyebilirsiniz. İl il seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğunu bu haberde sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar bugün sandığa gitti.
Vatandaşlar bugün sandığa gitti.

Canlı seçim sonuçları ile tüm illerdeki açılan sandık sayılarını, oy oranlarını ve partinin hangi ilde illerde önde olduğunu görebilirsiniz. Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından geçmiş dönemlere ait seçim sonuçlarını, karşılaştırmalarını, belediye başkan adayları listelerini, adayların aldıkları oy oranlarını, il ve ilçelerin ayrıntılı seçim sonuçlarına dair birçok bilgiye ulaşabileceksiniz.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden sayfalara ulaşabilirsiniz.

Adana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Amasya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ankara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Artvin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aydın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Denizli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Edirne Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Hakkâri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Konya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Manisa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Mardin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muğla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Rize Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sinop Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tunceli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Uşak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Van Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Aksaray Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bayburt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bartın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Iğdır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yalova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kilis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Düzce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
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