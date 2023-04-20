|
Reklam
Reklam
Seçim

Cem Uzan'dan 7 yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemine sert eleştiri: Dünyada örneği olmayan ucube bir rejim

Cem Uzan katıldığı bir Youtube programında, Yedili Masa'nın 7 yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemine adeta ateş püskürdü. Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejimin dünyada örneğinin olmadığını belirten Uzan, "Böyle ucube bir düşünce tarzı yok. Bu kafayla Türkiye, 9 ay içinde yeniden seçime gider. Türkiye böyle yönetilemez" ifadelerini kullandı.

11:27 . 20/04/2023 الخميس
Diğer
Cem Uzan

Cem Uzan

Eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Ensonhaber canlı yayınında yaklaşan seçimleri değerlendirdi. Yedili Masa'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemini sert eleştiren Uzan, sistemin dünyada örneği olmadığını belirterek 'ucube' benzetmesi yaptı.

Yedili Masa kazanırsa 9 ay geçmeden yeniden seçim olur

Millet İttifakı'nın kazanması halinde Türkiye'nin 9 ay geçmeden yeniden bir seçime daha gitmek zorunda kalacağını savunan Cem Uzan'ın açıklamaları şöyle:

"Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejim dünyada, ben bilmiyorum, böyle bir ucube düşünce tarzı yok. Bu kafayla Türkiye, 9 ay içinde yeniden seçime gider. Benim ne dediğime bakmayın, Sayın Davutoğlu’nun beyanatı var: Her şey ortak imzaya bağlanacak. Şimdi cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Oy verirsiniz vermezsiniz.. Ama, 6 kişiye rehin kalacak.. Biri diyecek ki o olmazsa bunu isterim, onu isterim.. Türkiye böyle yönetilemez. Dünyada hiçbir ülke böyle yönetilemez."

'Yedi tane cumhurbaşkanıyla Türkiye yönetilemez'

20 senedir siyasetin içindeyim. Ben ve ailem büyük mağduriyetler yaşadık. Bir şey için, Türkiye sevgisi için. Ben, bu konularda siyasi fırsatçılık yapmam. Ben doğruları söyledim ve söylerim. 7 tane cumhurbaşkanıyla bu ülke yönetilemez.




#Cem uzan
#Yedili Masa
#koalisyon
#Millet İttifakı
#seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.