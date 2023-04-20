Cem Uzan'dan 7 yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemine sert eleştiri: Dünyada örneği olmayan ucube bir rejim

Cem Uzan
Eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Ensonhaber canlı yayınında yaklaşan seçimleri değerlendirdi. Yedili Masa'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemini sert eleştiren Uzan, sistemin dünyada örneği olmadığını belirterek 'ucube' benzetmesi yaptı.
Yedili Masa kazanırsa 9 ay geçmeden yeniden seçim olur
Millet İttifakı'nın kazanması halinde Türkiye'nin 9 ay geçmeden yeniden bir seçime daha gitmek zorunda kalacağını savunan Cem Uzan'ın açıklamaları şöyle:
'Yedi tane cumhurbaşkanıyla Türkiye yönetilemez'
20 senedir siyasetin içindeyim. Ben ve ailem büyük mağduriyetler yaşadık. Bir şey için, Türkiye sevgisi için. Ben, bu konularda siyasi fırsatçılık yapmam. Ben doğruları söyledim ve söylerim. 7 tane cumhurbaşkanıyla bu ülke yönetilemez.