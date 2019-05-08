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Seçim Çete dedi hedef gösterdi
2019 YEREL SEÇİMİ

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi isimlerini okuyarak tehdit etti

Çete dedi hedef gösterdi

İstanbul seçiminde itiraz süreci devam ederken YSK üyelerini “İptal çıkarsa sizi Kızılay’da yürütmezler. Yüzünüze tükürürler” diyerek baskı altına almaya çalışan CHP yönetimi açık açık tehdide başladı. “İptal” yönünde oy kullanan 7 hakimin ismini okuyarak partililere yuhalatan Kılıçdaroğlu, “YSK içindeki çete mensubu 7 hakim” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hakaretlerden de esinlendiği Meclis konuşmasında siyasi tarihe kara leke olarak geçecek sözler sarf etti: Milletin iradesine kumpas kurdular 7 hakim aracılığıyla. Hakim dediğin adam, satılık adam değildir. 7 kişi gitti, diz çöktü, el etek öptü. Allah bilir ne vaatlerde bulundular.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Tepeden tırnağa şaibeyle dolu İstanbul seçimleri YSK tarafından iptal edilince Kılıçdaroğlu ağzını bozdu. YSK üyelerinin açık kanunsuzluğu görüp karar vermesine bozulan CHP Lideri, ‘satılık çete’ diye andığı Kurul’un 7 üyesini hem tehdit etti hem de hedef gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinde şaibelere kayıtsız kalmadığı için linç edilmek isteniyor. AK Parti ve MHP’nin sandıkta yaşanan hileler sonrası yasal haklarını kullanmasıyla başlayan süreçte delilleri inceleyen ve İstanbul’da belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yeniden yapılmasına hükmeden YSK, CHP ve destekçileri tarafından hedef tahtasına koyuldu.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen oyların tutanaklarda sıfırlandığı, 31 bin 280 sandığın 6 bin 539’unda kamu görevlisi olmayan birilerinin ‘başkan’ olarak görev yaptığı, bu sandıklardan 13 bin 84’üne ise memur olmayan üyelerin hukuka aykırı biçimde atandığı seçimlerin ‘tam kanunsuz’ olduğuna karar veren YSK üyeleri, tepeden tırnağa şaibelerle dolu süreçte sadece görevleri yaptıkları için ‘çete’ olmakla itham edildi.

BUNLARA HİÇ DEĞİNMEDİ

YSK’yı linç korosunun başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor. 11 üyeli Kurul’da, seçimlerin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyla alınmıştı. “Seçimler yenilensin” diyerek hükmünü bildiren 7 üyeyi Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis Grup Toplantısında isim isim hedef gösterdi, tehdit etti.

Aynı Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine yapılan organize hilelere ısrarla değinmedi; oyların sadece yüzde 10’u yeniden sayılmasına rağmen İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın neden 29 binlerden 13 bine kadar gerilediğinden de bahsetmedi; haklarında soruşturma açılmış sandık başkan ve üyelerinden şimdilik 43’ünün FETÖ ile irtibatını ise hiç hatırlamadı. Bunun yerine, verdikleri kararı beğenmediği YSK’nın 7 üyesini ‘satılık’ diyerek itham etmeyi tercih eden CHP Lideri, 23 Haziran’da kararı yine milletin sandıkta vereceğini unuttu.

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ÇETE, TAŞERON, CİNAYET...

7 hakimin millet iradesine kumpas kurduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı:

  • “İktidar sahiplerinin YSK’de çete mensubu 7 taşeronu vardır. 7 kişi gitti, diz çöktü, el etek öptü. Allah bilir ne vaatlerde bulundular, Ramazan gününde haram yediler. Kul hakkı yemek, ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu? Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zamandan beri çete mensubu hakimlerin görevi oldu? Bunu söyledim diye tazminat davası açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar YSK içindeki çete mensubu 7 sözde hakim. İstanbulluların vicdanına sesleniyorum. Eğer vicdan taşıyorsak, bu YSK’deki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız. O çeteler hukuku ve milletin iradesini katlettiler. Tarih önünde suçlusunuz. Çocuklarınıza karşı da suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Bunlar bıraktılar. Ortada bir hukuk cinayeti var. Cinayetin failleri bir de azmettireni var. Fail de azmettiren de belli.”

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