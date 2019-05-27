CHP adayına PKK protestosu

Esenler Dörtyol Meydanı’na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu, Şişli’deki iftar programının ardından seçim çalışması için AK Partili seçmenin yoğun olduğu Esenler’e geldi. CHP'li adayı gören vatandaşlar, “Binali Yıldırım” ve “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı. İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar, İmamoğlu’nun yaklaşmasıyla birlikte “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırmaya başladı. İmamoğlu'nun yanındaki CHP'li grup ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Kargaşa nedeniyle çevik kuvvet araya girerken, CHP adayı kısa bir konuşma yapıp ilçeden ayrıldı.

YILDIRIM'DAN HOŞGÖRÜ MESAJI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP adayına protestoyu doğru bulmadığını söyledi. Yıldırım, “İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek” dedi.

Makyajı döküldü

Ekrem İmamoğlu

Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliği'nin düzenlediği sahur programına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "31 Mart'tan sonra o döneme kadar, CHP'nin adayının nasıl bir makyajla çıktığını ve seçimden sonra iptal sürecine kadar o makyajın nasıl döküldüğünü hepimiz gördük. O sevgi pıtırcıkları, her şeye gülümseyen, 'kucaklıyoruz, seviyoruz, öpüyoruz' diyenlerin nasıl bir rövanşist duygu içerisinde olduklarını, o koltuğa tam anlamıyla oturduklarında çok iyi gördük" diyen Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün Türkiye'nin tanıdığı bir tecrübe varken, İstanbul maceraya atılamaz. İstanbul tecrübesiz bir kadroya değil, tecrübe, birikime sahip bir kadroya, deneyimli bir başkana, Binali Yıldırım'a emanet edilecektir. Milletimizin tercihiyle güzel bir sonuç alacağımıza inanıyoruz."