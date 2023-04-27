CHP, İYİ Parti’den kaçan oyların peşinde

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde verilecek desteğin her geçen gün arttığını söyledi. Yedili Masa'nın ekonomi vaatlerine de değinen Erbakan, "Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' deyince, yedili masanın ortakları, 'Ben daha fazla borç getireceğim, daha düşük faizle, daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söyledikleri yok" şeklinde konuştu. Erbakan, "Destekçisi Fetullah Gülen Örgütü olan, PKK olan, LGBT meraklısı bu yedili masadan bu ülkeye, bu millete hayır gelmez." dedi.