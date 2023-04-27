CHP, İYİ Parti’den kaçan oyların peşinde

Yedili Masa.
CHP’de İYİ Parti’den kaçan oyların kendileri ile MHP’ye kaydığı tespiti dikkat çekiyor. Ortak aday sırasında Meral Akşener’in masadan kalkıp yeniden oturmasıyla başlayan erimeyi İYİ Parti’nin seçim meydanlarında da toparlayamadığı CHP’de değerlendiriliyor.
KÜÇÜK ORTAKLARA TAM NOT
CHP’de, İYİ Parti’nin parlamento seçimlerine yönelik daha fazla çalıştığı, buna karşın ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemede aynı performansı göstermediği eleştirileri yapılıyor. İYİ Parti’nin sahada daha fazla milletvekili kazanmak için gösterdiği çabayı Kılıçdaroğlu için göstermediği iddia ediliyor. Yedili Masa’nın diğer ortakları DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nin performansı ise beğeniliyor.