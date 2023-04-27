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Seçim

CHP, İYİ Parti’den kaçan oyların peşinde

İYİ Parti içinde atışmaya sahne olan kan kaybı Yedili Masa ortağı CHP’nin de yakın takibinde. CHP’de, İYİ Parti’nin parlamento seçimlerine yönelik daha fazla çalıştığı, buna karşın ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemede aynı performansı göstermediği eleştirileri yapılıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yedili Masa.

Yedili Masa.

CHP’de İYİ Parti’den kaçan oyların kendileri ile MHP’ye kaydığı tespiti dikkat çekiyor. Ortak aday sırasında Meral Akşener’in masadan kalkıp yeniden oturmasıyla başlayan erimeyi İYİ Parti’nin seçim meydanlarında da toparlayamadığı CHP’de değerlendiriliyor.

KÜÇÜK ORTAKLARA TAM NOT

CHP’de, İYİ Parti’nin parlamento seçimlerine yönelik daha fazla çalıştığı, buna karşın ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemede aynı performansı göstermediği eleştirileri yapılıyor. İYİ Parti’nin sahada daha fazla milletvekili kazanmak için gösterdiği çabayı Kılıçdaroğlu için göstermediği iddia ediliyor. Yedili Masa’nın diğer ortakları DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nin performansı ise beğeniliyor.



#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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