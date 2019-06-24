CHP lideri Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklıyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra artık önünde hiçbir engel yok, hiçbirimizin önünde engel yok. Biz demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Her düşünceye saygı göstereceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 00:01 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 00:18 Yeni Şafak