CHP lideri Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara bir konuşma yaptı.
Yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:
- "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönemli. İşsiz sayımız 8,5 milyona yaklaştı. 1 milyonun üstünde üniversite mezunu gencimiz işsiz ve iş arıyor. Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı hemen hemen toplumun her kesiminde huzursuzluk vardı. Şimdi hukukun üstünlüğünü, demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz. Bizim gücümüz demokrasilerde en büyük güçtür. Mücadelemizi kadınlarla, erkeklerle, çocuklarımızla, engellelilerimizle birlikte yapacağız. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltmek zamanı. Birlikte Türkiye'ye, insanlarımıza, sorunlarımıza sahip çıkacağız"