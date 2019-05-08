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Seçim CHP seçime katılacak
2019 YEREL SEÇİMİ

CHP seçime katılacak

CHP’de Parti Meclisi, iptal kararını görüşmek için dün olağanüstü toplandı. Toplantıda bazı üyeler, 23 Haziran’daki seçimi boykot etme önerisinde bulundu. Ancak bu görüş azınlıkta kalırken, CHP seçim çalışmalarına başladı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararının ardından önceki akşam CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de CHP Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü toplandı.

Toplantıya YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katıldı. CHP genel merkezine gelişinde Kılıçdaroğlu, “Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” derken, İstanbul’da koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı 16 milyon İstanbullunun verilerini kurum dışından kişilere koplayatmaya çalışmak olan Ekrem İmamoğlu ise gazetecilere “Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız” dedi.

İmamoğlu PM toplantısı çıkışında ise YSK kararıyla demokrasiye darbe vurulduğunu iddia ederek, “Bu süreci hep birlikte tamir ve tedavi etmeliyiz. Her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’YE RET

PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun YSK’nin yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve önceki seçimlerdeki ‘mühürsüz oy’ kararına atıfta bulunduğu belirtildi. Milletvekilleri ve PM üyelerinin de söz aldığı toplantıda, seçimlerin boykot edilmemesi ve sevgi dili kullanılarak kampanya sürecinin götürülmesi gerektiği kararının alındığı öğrenildi.

Toplantıda İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin ‘boykot’ istediği ancak bu görüşün diğer üyeler tarafından ciddiye alınmadığı belirtiliyor. Bu arada YSK, İYİ Parti’nin İstanbul’da seçimlerin ‘tümden yenilenmesi’ istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

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