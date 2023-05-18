|
Seçim

CHP'li Tanju Özcan'dan SP'li Ümit Çebi'ye sert tepki: CHP'nin oylarını sömürdünüz helal etmiyorum

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, "Saadet partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Yüzde 1 oy oranıyla 10 vekil aldık" diyen Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'ye sert tepki gösterdi. Özcan, "CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

10:02 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümit Çebi - Tanju Özcan

Ümit Çebi - Tanju Özcan

Yedili Masa'nın üyelerinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı. Listelerinden giren partiler ayrılınca CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşecek. Böylece CHP 27. dönemdeki milletvekili sayısının altında vekille 28. dönemde temsil edilecek. Bu durum nedeniyle genel merkez yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor.

SP'li Çebi: Yüzde 1 oyla 10 vekil çıkardık

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'den bir paylaşım geldi. Ümit Çebi,
"Eksi yüzde bir" oy ile 10 vekil çıkardıklarını söyledi. Çebi paylaşımında, "Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur"
dedi.

CHP'li Özkan: Helal etmiyorum

Çebi'nin paylaşımına CHP'den geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan tepki gösterdi. Özcan paylaşımında,
"Sığınmacılar yıllardır Türk milletinin iliğini kemiğini sömürdü. Siz de CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum. Milyonlarca namuslu, dürüst CHP'linin kul hakkıyla ahirete göçeceksiniz. Yazıklar olsun!!!"
ifadelerini kullandı.


Davutoğlu'na da peşi sıra salvolar

CHP'li Tanju Özcan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu da sert eleştirdi. Özcan, eleştirisini Davutoğlu'nun grup toplantısı fotoğrafı üzerinden dile getirdi. Özcan,
"Hiç oy almadan 10 vekil kazandı. Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Geri Kabul Anlaşmasıyla sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı. Erdoğan, kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı. Grup yapmış fotoğraf veriyor. Bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış"
dedi.



Dayısının oğlunu başkan yardımcısı olarak atayan Tanju Özcan: Biz insanların kim olduğuna çok bakmıyoruz
Dayısının oğlunu başkan yardımcısı olarak atayan Tanju Özcan: Biz insanların kim olduğuna çok bakmıyoruz

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dayısının oğlunu belediye başkan yardımcısı olarak atadı.Özcan, 'Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Benden önce AK Parti döneminde Bolu Belediyesinde çalışıyordu. Kendisine önemli görevler verilmişti.' dedi.Özcan, liyakate bakarak görev atamalarını yaptığını belirterek, 'Ben akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz, dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken, akçeli bir şeyden bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansı ile gelmiştir.' ifadelerini kullandı.


#Tanju Özcan
#CHP
#Saadet Partisi
#Ümit Çebi
#seçim
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?