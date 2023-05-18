CHP'li Tanju Özcan'dan SP'li Ümit Çebi'ye sert tepki: CHP'nin oylarını sömürdünüz helal etmiyorum

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dayısının oğlunu belediye başkan yardımcısı olarak atadı.Özcan, 'Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Benden önce AK Parti döneminde Bolu Belediyesinde çalışıyordu. Kendisine önemli görevler verilmişti.' dedi.Özcan, liyakate bakarak görev atamalarını yaptığını belirterek, 'Ben akrabalarına özel olarak iltimas geçen bir başkan değilim. Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz, dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken, akçeli bir şeyden bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansı ile gelmiştir.' ifadelerini kullandı.