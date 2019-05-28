Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Seçim CHPnin İstanbul adayına Demirtaş tepkisi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
2019 YEREL SEÇİMİ

​​Vatan Partisi'nin İstanbul adayından, CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi

CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi

Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Demirtaş güzellemesine tepki gösterdi.

Yücel, "Selahattin Demirtaş'la tanışmanız için daha kaç Mehmetçiği şehit vermemiz gerekiyor? sorusunu sordu.

Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'la ilgili sorulara yanıt vermişti.

İmamoğlu'nun Demirtaş hakkında söylediği, "Demirtaş'ı yakınen takip etmiş birisiyim. Tanışmadık, keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Takdir ettim. 'Bu yöntemini, bu siyaset anlayışını beğeniyorum' dedim. O dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil siyasi alanda herkesin söylemi olsa" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.

İmamoğlu'na tepki gösterenlerden biri de Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel oldu.

  • Yücel, Demirtaş'ın terör örgütüyle olan bağına dikkat çekerek, İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Selahattin Demirtaş'la tanışmanız için daha kaç Mehmetçiği şehit vermemiz gerekiyor?"

23 Haziran'da İstanbul'da 21 aday yarışacak
SEÇİM
23 Haziran'da İstanbul'da 21 aday yarışacak

Ekrem İmamoğlu FETÖ ve PKK sorusunu geçiştirdi
OYNAT 00:37
Ekrem İmamoğlu FETÖ ve PKK sorusunu geçiştirdi
CHP İstanbul adayı, katıldığı bir televizyon programında sorulan, 'PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konulara ilişkin bir mesajınız olur mu?' sorusuna, 'Gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim.' diye cevap verdi. Görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Esnafla tartıştı

Esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.
PKKya pençe darbesi

PKK'ya 'pençe' darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Kaç şehitvermemiz gerekiyor

Kaç şehit
vermemiz gerekiyor

​CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi.
Hakurk'a 'pençe'<br>Kandil'e uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

PFDK Fatih Terim'le ilgili kararını verdi.
Harekattan<br>son görüntüler

Harekattan
son görüntüler

​Mehmetçik, Hakurk bölgesinde karadan operasyon yürütüyor.
Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Alibeyköy Barajında kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Gençler anlattı: <br>Yıldırım hızı

Gençler anlattı:
Yıldırım hızı

​Binali Yıldırım için gönüllü olarak hazırladılar.

Yer kalmadı tepkisi

Yer kalmadı tepkisi

Merkezde çok daha ucuz fiyata oteller bulunuyor.

'Pençe' için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.
Karar 20 Haziran'da

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
Operasyonun<br>perde arkası

Operasyonun
perde arkası

Polis şefi bilgilendirme yaptığı FETÖ lideri Gülen'i nasıl bayılttı?
TBMM'de<br> yeni dönem

TBMM'de
yeni dönem

Sistem sayesinde her şey anında ekrana düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.