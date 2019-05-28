​CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'la ilgili sorulara yanıt vermişti.

İmamoğlu'nun Demirtaş hakkında söylediği, "Demirtaş'ı yakınen takip etmiş birisiyim. Tanışmadık, keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Takdir ettim. 'Bu yöntemini, bu siyaset anlayışını beğeniyorum' dedim. O dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil siyasi alanda herkesin söylemi olsa" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.

İmamoğlu'na tepki gösterenlerden biri de Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel oldu.

Yücel, Demirtaş'ın terör örgütüyle olan bağına dikkat çekerek, İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Selahattin Demirtaş'la tanışmanız için daha kaç Mehmetçiği şehit vermemiz gerekiyor?"

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