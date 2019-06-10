CHP'nin İstanbul adayını ikiye katladı

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın, sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, CHP adayı İmamoğlu'nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.
İki adayın, kişisel Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme/görüntülenme verilerine göre, İmamoğlu’nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8 milyon 14 bin 158 olurken, Yıldırım'ın toplam izlenme sayısı 15 milyon 31 bin 46 olarak tespit edildi.
İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:
Binali Yıldırım:
Facebook: 5.200.000 izlenme
Twitter: 3.690.000 izlenme
YouTube: 3.088.977 izlenme
Instagram: 3.052.069 izlenme
Ekrem İmamoğlu:
Facebook: 1.833.468 izlenme
Twitter: 2.280.000 izlenme
YouTube: 1.867.569 izlenme
Instagram: 2.033.121 izlenme