Seçim CHPnin İstanbul adayını ikiye katladı
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2019 YEREL SEÇİMİ

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na fark attı

CHP'nin İstanbul adayını ikiye katladı

23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, dijital medya verileri, Yıldırım'ın sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, İmamoğlu'nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın, sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, CHP adayı İmamoğlu'nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.

İki adayın, kişisel Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme/görüntülenme verilerine göre, İmamoğlu’nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8 milyon 14 bin 158 olurken, Yıldırım'ın toplam izlenme sayısı 15 milyon 31 bin 46 olarak tespit edildi.

İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:

Binali Yıldırım:

Facebook: 5.200.000 izlenme
Twitter: 3.690.000 izlenme
YouTube: 3.088.977 izlenme
Instagram: 3.052.069 izlenme

Ekrem İmamoğlu:

Facebook: 1.833.468 izlenme
Twitter: 2.280.000 izlenme
YouTube: 1.867.569 izlenme
Instagram: 2.033.121 izlenme

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
OYNAT 00:59
Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim dedi.


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