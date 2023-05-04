CHP'nin İzmir'deki 'Roman' pankartı tepki topladı: Domuz burunlu olarak resmettiler

CHP'nin İzmir'de hazırladığı afişte Roman vatandaşlar karikatürize edildi.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partilerin düzenlediği mitingler için yapılan hazırlıklar da gündeme geliyor. CHP'nin İzmir Menemen'de düzenlediği mitingde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte büyük bir skandala imza atıldı. Roman vatandaşların Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte resmedildiği afişte, Romanlar resmen aşağılandı.
AK Parti'den sert tepki: Romanlar sandıkta cevap verecektir
AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin skandal afişine tepki gösterdi. Bekle, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir." şeklinde açıklama yaptı.
Domuz burunlu olarak resmettiler
CHP'nin hazırladığı afişe tepki gösteren Cemal Bekle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sayın Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet... Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' ifadelerini kullandı.
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