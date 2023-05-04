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Seçim

CHP'nin İzmir'deki 'Roman' pankartı tepki topladı: Domuz burunlu olarak resmettiler

CHP'nin İzmir Menemen'de düzenlediği mitingde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte büyük bir skandala imza atıldı. CHP'nin hazırladığı afişe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir" ifadelerini kullandı. Bekle hazırlanan afişin Romanları rencide ettiğini belirterek, "Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet... Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir."

23:48 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'nin İzmir'de hazırladığı afişte Roman vatandaşlar karikatürize edildi.

CHP'nin İzmir'de hazırladığı afişte Roman vatandaşlar karikatürize edildi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partilerin düzenlediği mitingler için yapılan hazırlıklar da gündeme geliyor. CHP'nin İzmir Menemen'de düzenlediği mitingde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte büyük bir skandala imza atıldı. Roman vatandaşların Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte resmedildiği afişte, Romanlar resmen aşağılandı.

AK Parti'den sert tepki: Romanlar sandıkta cevap verecektir

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin skandal afişine tepki gösterdi. Bekle, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir." şeklinde açıklama yaptı.

Domuz burunlu olarak resmettiler

CHP'nin hazırladığı afişe tepki gösteren Cemal Bekle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sayın Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet... Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' ifadelerini kullandı.


Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış
Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaset' iddialarına ilişkin konuştu. ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi bu." diye konuştu. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi. Sözlerinin devamında siyasette 'bel altı vurmanın' yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık." diyerek kendisini savundu.






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#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Roman Afişi
#Cemal Bekle
#İzmir
2 saat önce
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