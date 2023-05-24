CHP’nin kurgusunu bozdu

Seçim gecesi sandıkların bir kısmı açılmış olmasına rağmen “Öndeyiz, Kazanıyoruz” manipülasyonu için “Sistemimiz bozuldu” savunması yapan CHP’yi, seçim sistemini hazırlayan bilgi işlem uzmanı yalanladı. "Artık gerçekleri konuşma vakti" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, "Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı." dedi. Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." ifadesini kullandı. Doğan sistemin nasıl çalıştığına ilişkin görselleri de hesabından yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sistemin çalışmadığı gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı.