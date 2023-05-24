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Seçim

CHP’nin kurgusunu bozdu

CHP’lilerin 14 Mayıs’ın günah keçisi ilan ettiği isim o gece yaşananları anlattı. CHP’nin seçim sistemini hazırlayan bilgi işlem uzmanı Sedat Doğan, “Artık gerçekleri konuşma vakti” diyerek şu bilgileri verdi: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı. Saat 21.00’de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu.

04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

Seçim gecesi sandıkların bir kısmı açılmış olmasına rağmen “Öndeyiz, Kazanıyoruz” manipülasyonu için “Sistemimiz bozuldu” savunması yapan CHP’yi, seçim sistemini hazırlayan bilgi işlem uzmanı yalanladı. "Artık gerçekleri konuşma vakti" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, "Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı." dedi. Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." ifadesini kullandı. Doğan sistemin nasıl çalıştığına ilişkin görselleri de hesabından yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sistemin çalışmadığı gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı.



#CHP
#Onursal Adıgüzel
#Sedat Doğan
34 dakika önce
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