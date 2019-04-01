Yerel Seçim 2019
Seçim Çorum Seçim 2019 - Çorum Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Çorum Seçim 2019 - Çorum Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Çorum 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çorum ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Çorum Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Çorum Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çorum seçim sonuçları
Çorum seçim sonuçları

Çorum Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Çorum ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Çorum seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Çorum ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Çorum ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Çorum 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çorum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Alaca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Bayat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Çorum Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum İskilip Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Kargı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Mecitözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Ortaköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Osmancık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Sungurlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Boğazkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Çorum Uğurludağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Dodurga Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Laçin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çorum Oğuzlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ÇORUM

Çorum, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir ildir.

Çorum ili, leblebisi ile tanınır. İlde toprak ve makine endüstrisi oldukça gelişmiştir.

Toplam 13 ilçesi bulunmaktadır ve en büyük ilçesi Sungurlu'dur. Osmancık ilçesinde pirinç üretimi etkin bir şekilde yapılmaktadır. Kapari bitkisinin Türkiye'deki anavatanı Osmancık ilçesidir.

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