Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.