Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.





#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/lDknnPbg2j — Yeni Şafak (@yenisafak) May 12, 2023





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Seçim günü genci yaşlısıyla 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak.





'Muharrem Bey'i aradım'









Bu yarışa birlikte çıktığımız Sayın Muharrem İnce’nin buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal’in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli.





Muharrem Bey’i aradım. Anladığım kadarıyla ortadaki bir FETÖ taktiği. Geçmişte bunlar yapıldı. Muharrem Bey’in bu kararının arkasında şüphesiz ki namuslu insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu anladım. Bir insanın her şeyden önce namusu çok önemli.





Avukatlarına görev verdiğini kendileri ifade ettiler. Biz de devlet olarak, yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak doğru olmaz. Yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki sonucu hayır olsun.





'Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek'





Şu anda Bay Bay Kemal'in el ele omuz omuza olan kimler. Kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevini boşaltıp kamuya doldurmaya kadar vaatler uçuşuyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.





'Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun'





Kampanyanın öncesinde Biden’ın ‘Erdoğan’ın saf dışı edilmesi’ yönünde açıklamaları vardı. Bu açıklamayı acımasızca yaptı. Bu açıklamadan sonra da biz defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı. Şimdi de Bay Bay Kemal Rusya’ya saldırdı. Rusya’dan da Sözcü Peskov, ‘Bunu ispatlaması gerekir’ dedi. ‘Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz’ dedi. Bay Bay Kemal, sen bu siyaseti hala öğrenemedin. ‘Rusya’ya yaptırım uygulayacağım’ diyor. Avrupa’daki birçok ülke de böyle dedi sonra geri vitese taktı. Böyle devlet yönetilmez. Bağları koparmamak lazım. Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Batı’da bize kindar olanlarla da dostum. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uyguluyorsun.





'Sandık sonucuna saygısı olmayanın millete saygısı yoktur'





Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını, meclisi değil, CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız 'hayır buradan çıkmıyoruz' dedi mi? Belediye başkanlığını kazananlara makamı verdiler. Meclis'te açık ara önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüte yer bırakmadılar. Ankara'da belediye başkanlığında arkadaşlarımız başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar istemezük derler, vermeyiz derler. Şimdi sanatçıları, manatçıları şimdiden sokağa döküldüler. Huy bu. Bizde böyle bir şey sözkonusu olamaz. Kaldı ki milletime inanıyorum. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceği görevine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez.





Gençler çok heyecanlı, Külliye'de her ay onlarla görüştük. Toplantılarda aramızda ciddi bir sinerjinin olduğuna kani oldum.



