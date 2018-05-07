AK Parti'nin 4 maddelik seçim manifestosu

07 Mayıs 2018, 10:53 Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin merakla beklenen 24 Haziran manifestosunu “Ahdim olsun ki” diyerek açıkladı. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırdıklarını söyleyen Erdoğan, “Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak” dedi.