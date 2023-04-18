Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'dan bile rahatsızlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyorlar.

Bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımları kesmek için her yolu denediler.

Karşımızda 7'li koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı?

CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler.

Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar?

Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani; İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi yönetemediler.

Davos'tayız. O zaman Davos'un o arasında biz de şöyle Babacan o zaman yanımda. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye, akıl vermeye mi geliyor, yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler, ama Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yönetirim". 2013'e kadar devam ettik ve bunların alacağını ödedik. 2013'ten sonra artık IMF ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler. Buradan borç almanız lazım dediler. Biz ne dedik? 'İhtiyacımız yok'. O zaman Merkez Bankası rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 3 haneli rakamlara çıktık.

Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Ama bu CHP, İYİ Parti, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız.

Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı sessiz devrimleri hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor.

Çok uzun mücadeleler sonucunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bu seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ihtiyaç duyacağımız lokomotifleri burada üreteceğiz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin merkezi haline getiriyoruz.