Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Depremzede vatandaşlar için planladıkları düzenlemeleri anlatan Erdoğan, depremzede öğrencilere burs müjdesini açıkladı.
Erdoğan, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm yurtlarını vatandaşlarımızın hizmetine açtı. Depremde yakınlarını kaybedenlere, öğrencilerin tamamına burs verilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara önce onlar yerleştirilecek." şeklinde konuştu.