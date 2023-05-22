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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında depremzede öğrenciler için müjdeli bir haber paylaştı. Depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirten Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybedenlere, öğrencilerin tamamına burs verilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara önce onlar yerleştirilecek" dedi.

22:11 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Depremzede vatandaşlar için planladıkları düzenlemeleri anlatan Erdoğan, depremzede öğrencilere burs müjdesini açıkladı.

Erdoğan, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm yurtlarını vatandaşlarımızın hizmetine açtı. Depremde yakınlarını kaybedenlere, öğrencilerin tamamına burs verilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara önce onlar yerleştirilecek." şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Öcalan iddialarına cevap: Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Öcalan iddialarına cevap: Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında muhalefetin 'AK Parti'nin Öcalan'ı çıkarmak için af getirmeye çalıştığı' iddialarına değinerek, "Şimdi Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Güya AK Parti Öcalan'ı af getirmek için girişimde bulunmuş. Bu zatın tasarıyı imzalayanlar olarak zikrettiği isimler o tarihte bakanlar kurulu üyesi bile değiller." dedi. Öte yandan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere yönelik başlayan saldırılardan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğunu söyledi. PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine de değinen Erdoğan, "Daha kundaktaki bebekleri sivilleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan canileri neden Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir?" dedi.



#Recep Tayyip Erdoan
#Depremzedeler
#Burs
21 dakika önce
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