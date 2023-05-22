Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında muhalefetin 'AK Parti'nin Öcalan'ı çıkarmak için af getirmeye çalıştığı' iddialarına değinerek, "Şimdi Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Güya AK Parti Öcalan'ı af getirmek için girişimde bulunmuş. Bu zatın tasarıyı imzalayanlar olarak zikrettiği isimler o tarihte bakanlar kurulu üyesi bile değiller." dedi. Öte yandan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere yönelik başlayan saldırılardan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğunu söyledi. PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine de değinen Erdoğan, "Daha kundaktaki bebekleri sivilleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan canileri neden Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir?" dedi.