Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gençlere seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin yüzyılınız olacak

Oktay, son yıllarda da parlak başarılara imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Acı dolu sayfalarımız da oldu elbet… Tek parti zihniyeti, uçak üreten, tren üreten, ülkemizi demir ağlarla ören genç müteşebbislerimizin önüne engeller koydu. Gençlerimiz kamplara ayrıldı, sağcı-solcu diye etiketlendi. Özgürlükleri ellerinden alındı. Üniversite sınavlarında farklı katsayılar uygulandı, eğitimde fırsat eşitliği alındı gençlerimizin elinden. İşte bütün bu engellerin, bariyerlerin hepsini biz kaldırdık.

Oktay, son yıllarda da parlak başarılara imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Acı dolu sayfalarımız da oldu elbet… Tek parti zihniyeti, uçak üreten, tren üreten, ülkemizi demir ağlarla ören genç müteşebbislerimizin önüne engeller koydu. Gençlerimiz kamplara ayrıldı, sağcı-solcu diye etiketlendi. Özgürlükleri ellerinden alındı. Üniversite sınavlarında farklı katsayılar uygulandı, eğitimde fırsat eşitliği alındı gençlerimizin elinden. İşte bütün bu engellerin, bariyerlerin hepsini biz kaldırdık.

"Dünyanın hayranlık beslediği genç müzisyen ve oyuncularımız, büyük rekorlara imza atan sporcularımız, dünya çapında okunan genç yazarlarımız var. Genç mühendislerimiz dünyaya parmak ısırtıyor. Son yıllarda savunma sanayinde ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerimizin ardında gençlerimizin enerjisi saklı. Düşmana korku, dosta güven veren İHA, SİHA, TCG Anadolu, Atak helikopterler, KAAN ve daha pek çok yerli üretimde genç girişimcilerimiz var. İlk yerli ve milli arabamız Togg'un, uzaya fırlattığımız İMECE uydumuzun arkasında genç tasarımcılarımız, genç mühendislerimiz, genç işçilerimizin üstün emekleri var. Onurlu bir tarihimiz var, ne mutlu ki, düşünen, üreten, kafası zehir gibi çalışan TEKNOFEST gençliği sayesinde, geleceğimiz de onurlu olacak. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Sizlerle yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. 14 Mayıs'la birlikte, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hız kazandıracağız. Biz, gençlerimize destek olacağız, sizler de yeni başarılara yelken açacaksınız."