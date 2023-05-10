Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gençlere seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin yüzyılınız olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.
"Gençlerimize destek olacağız"
Şimdi gençlerle tarih yazdıklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Dünyanın hayranlık beslediği genç müzisyen ve oyuncularımız, büyük rekorlara imza atan sporcularımız, dünya çapında okunan genç yazarlarımız var. Genç mühendislerimiz dünyaya parmak ısırtıyor. Son yıllarda savunma sanayinde ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerimizin ardında gençlerimizin enerjisi saklı. Düşmana korku, dosta güven veren İHA, SİHA, TCG Anadolu, Atak helikopterler, KAAN ve daha pek çok yerli üretimde genç girişimcilerimiz var. İlk yerli ve milli arabamız Togg'un, uzaya fırlattığımız İMECE uydumuzun arkasında genç tasarımcılarımız, genç mühendislerimiz, genç işçilerimizin üstün emekleri var. Onurlu bir tarihimiz var, ne mutlu ki, düşünen, üreten, kafası zehir gibi çalışan TEKNOFEST gençliği sayesinde, geleceğimiz de onurlu olacak. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Sizlerle yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. 14 Mayıs'la birlikte, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hız kazandıracağız. Biz, gençlerimize destek olacağız, sizler de yeni başarılara yelken açacaksınız."
Oktay, paylaşımında, gelecek dönemde üniversite sınavlarını yılda bir değil birden fazla yapacaklarını, kamuda işe alımlarda mülakatları kaldıracaklarını, yazılı sınavlarda alınan puanların sıralamada öncelikli olacağını ve yeni ev kuran gençlere maddi destek sağlayacaklarını aktararak, "Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Biz size güveniyoruz, siz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenin. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır. Bütün gençlerimize gönülden selamlar." ifadesine yer verdi.