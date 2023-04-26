Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurdukları 7'li masa koalisyonu ile eski Türkiye'nin krizini geri getirmenin peşindeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/2Y2J3KGN8C — Yeni Şafak (@yenisafak) April 26, 2023

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar Yozgat’a yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sayısız eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Şehir içindeki bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardık.

Hızlı tren geldi, Ankara’dan Sivas’a artık güçlü bir köprü kuruldu. Hızlı trenle kahvaltıya da gidebilirsiniz, akşam yemeğine de. Önümüzdeki yıllarda hu hattı Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a kadar uzatacağız.

Büyük mücadele sayesinde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri hep beraber izleyelim. 80 yılda yapılamayanı biz 20 yılda yaptık.

Kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini bu 7’li maşanın kavgasına emanet etmeyin. Ekmek almaya göndermeyeceğiniz birine ülke emanet eder misiniz?