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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurdukları 7'li masa koalisyonu ile eski Türkiye'nin krizini geri getirmenin peşindeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Oktay, "Kurdukları 7'li masa koalisyonu ile eski Türkiye'nin kavgasını, döğüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından, Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da ne yapıyoırlar, kör ebe oynuyorlar. Yani birinin vaat ettiğini öbürü duymazdan görmezden geliyor" dedi.

16:42 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fuat Oktay

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar Yozgat’a yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sayısız eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Şehir içindeki bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardık.

Hızlı tren geldi, Ankara’dan Sivas’a artık güçlü bir köprü kuruldu. Hızlı trenle kahvaltıya da gidebilirsiniz, akşam yemeğine de. Önümüzdeki yıllarda hu hattı Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a kadar uzatacağız.

Büyük mücadele sayesinde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri hep beraber izleyelim. 80 yılda yapılamayanı biz 20 yılda yaptık.

Kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini bu 7’li maşanın kavgasına emanet etmeyin. Ekmek almaya göndermeyeceğiniz birine ülke emanet eder misiniz?

Kurdukları 7'li msa koalisyonu ile eski Türkiye'nin kavgasını, döğüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelişk bunun için Kandil'dekiş terör baronlarından, Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da ne yapıyoırlar, kör ebe oynuyorlar. Yani birinin vaat ettiğini öbürü duymazdan görmezden geliyor.

#Fuat Oktay
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yozgat
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