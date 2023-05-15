Seçimde Denizli il genelinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 283 seçmenden, 728 bin 949’u oy kullandı.
Seçimde il genelinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 283 seçmenden, 728 bin 949’u oy kullandı. Yapılan tasnif ve sayım işlemlerine göre 712 bin 62’si itiraz olmadan ve 335’i de itiraz üzerine geçerli sayılmak üzere toplam 712 bin 397 geçerli oy kullanıldı. Geçersiz sayılan oylar ise 16 bin 552 olarak kayıtlara geçti.Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89’lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36’lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09’luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce’de yüzde 0.67’lik oy oranıyla 4 bin 738 oy aldı.