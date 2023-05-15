AK Parti 238 bin 413, CHP 228 bin 223, MHP 59 bin 346, İYİ Parti 102 bin 251, Memleket Partisi 9 bin 892, BBP 10 bin 343, Yeniden Refah Partisi 9 bin 659, Yeşil Sol Parti 16 bin 767, TİP 7 bin 179, ZP 18 bin 505, Millet Partisi bin 25, HAK-PAR 610, TKP 513, TKH 204, Sol Parti 623, Genç Parti 2 bin 814, Yenilik Partisi 270, HKP 479, VP bin 44 ve GBP 625.