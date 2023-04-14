DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: 'Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek istifa etti

Helun Fırat
Türkiye hızla seçimlere doğru giderken muhalefet cephesinde 9 Nisan’da YSK’ya sunulan aday listelerinin beraberinde getirdiği kriz sürüyor.
Özellikle DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.
Gelişmeler sıcaklığını korurken DEVA Partisi’nden sürpriz bir istifa geldi. DEVA Partisi kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti.
- Helün Fırat, DEVA Partisi'nin CHP listelerinde yer alan milletvekili adayları arasında yer almamıştı. Fırat, 10 Nisan'da T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda, "listeyi gördünüz mü?" sorusuna "bunu beklemiyordum" demişti. Helün Fırat'ın istifasının o röportajın sonrasında gelmesi dikkat çekti.