DSP adayı CHP lehine çekildi

Demokratik Sol Parti (DSP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın’ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. Önceki açıklamalarında CHP’ye sert eleştiriler getiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu kez söylem değiştirerek Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) hedef alan ifadeler kullandı. Bu gelişmeyle birlikte DSP’nin adayını, CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine çektiği yönünde kafalarda soru işaretleri oluştu.

Önder Aksakal

YSK’YI HEDEF ALDI

DSP Parti Meclisi dün toplandı. Toplantıdan İstanbul seçiminde aday göstermeme kararı çıktı. Daha önce İstanbul adaylarını çekme yönünde bir kararları bulunmadığını ifade eden Aksakal, şimdi ağız değiştirerek YSK ve hukuk nezdinde hakkını arayan AK Parti’yi hedef aldı.

İMAMOĞLU SEÇİLMİŞ BAŞKANMIŞ!

Aksakal, 31 Mart seçimlerinin partileri için sonuçlandığını belirterek, seçmen iradesinin Ekrem İmamoğlu’dan yana tecelli ettiğini iddia etti. Aksakal, “DSP olarak böyle bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUĞU GÖRMEDİ

Adaylıktan çekilen Aydın da seçimdeki yolsuzlukları görmezden gelerek İmamoğlu’nun sözcüğüne soyundu. Aydın da Aksakal gibi İmamoğlu’nun seçilmiş başkan olduğunu iddia ederek, “Kazananın hakkı teslim edilmelidir” dedi. Aydın, “17 senedir ‘milli irade’ diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. 23 Haziran’da çıkacak sonuca itibar edecekleri de gözükmemektedir” diyerek seçim yolsuzluklarının üzerine giden AK Parti’yi karalamayı tercih etti.

ELİ CHP’YE GİTMEYEN BİR KİTLE VAR

DSP lideri Aksakal, geçtiğimiz günlerde, “110 bin oy aldık. Büyükşehirde 30 bini DSP’ye gitti, 80 bini İmamoğlu’na oy verdi. Eli CHP’ye gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Bunlar kime oy verecek? Onu dikkate alarak değerlendirme yapacağız” demişti.

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CHP ‘BU DERENİN SUYU NEREDEN GELİYOR’ DEDİ

CHP’den DSP’ye sert eleştirileri hatırlatan Aksakal, “Seçim iptal oldu kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalı laflar edildi, yakışıklı laflar değildi” ifadelerini kullanmıştı.

‘SİYASET KURGUSU TEAMÜLLERE AYKIRI’

Bir kaç gün gün önce İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda karar vermediklerini ifade eden Aksakal, “Bir başka adayın kazanması ya da kaybetmesi üzerine bir siyaset kurgulanması demokratik teamüllere de uygun bir davranış biçim değil” şeklinde konuşmuştu.