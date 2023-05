Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi kimse bozamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batman ve Mardin mitinglerinde on binlerce vatandaşa seslendi. Batman’da 55 bin kişinin miting alanında bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman’ın meselelerini, Batmanlıların sıkıntılarını takip ettiklerini, ilgilendiklerini, çözüm yollarını aradıklarını ifade etti. Selahaddin Eyyubi’nin, Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin torunları olduklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasında duvarlar öremez.”

Artık her yaştan çocukların Batman’ın sokaklarında neşeyle oynadığına, dolaştığına, özgürce koşturduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Batman’ın yıldızı diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de parlıyor. Aynı durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tüm illerimiz, ilçelerimiz için de geçerlidir. Diyarbakır’dan Şırnak’a, Mardin’den Hakkari’ye kadar her yerde, huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı hamdolsun, biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.”