Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi kimse bozamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batman ve Mardin mitinglerinde on binlerce vatandaşa seslendi. Batman’da 55 bin kişinin miting alanında bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman’ın meselelerini, Batmanlıların sıkıntılarını takip ettiklerini, ilgilendiklerini, çözüm yollarını aradıklarını ifade etti. Selahaddin Eyyubi’nin, Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin torunları olduklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasında duvarlar öremez.”

KİMSE BİZİ BÖLEMEZ

“Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları ne Kandil’deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt’le Zaza’yı, Arap’la Türk’ü, Alevi’yle Sünni’yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız’ diyoruz.”

ERBAKAN HOCAMIZLA YÜRÜYEN BİZİZ

Bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşandığını dile getiren Erdoğan, gerektiğinde ezanı, bayrağı, istiklal ve istikbali korumak için yan yana mücadele edildiğini vurguladı. Erdoğan, “Tek parti CHP’si döneminde gadre uğrayanlar, zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar bizim büyüklerimizdir. Aynı şekilde merhum Menderes’le ilk defa kendini insan yerine konmuş hissedenler de rahmetli Özal’la yeniden umutlananlar, ümitlerini diriltenler de merhum Erbakan Hocamızla yol yürüyenler de bizleriz, hepimiziz. Acısıyla, tatlısıyla, yanlışıyla, doğrusuyla, eksiği fazlasıyla asırlara sari bu hikayeyi biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik” dedi.

GÖĞSÜMÜZÜ BERABER SİPER ETTİK

14 Mayıs 1950’de bu ülkeyi tek parti faşizminden de beraber kurtardıklarını anlatan Erdoğan, “27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002’de ‘Anadolu ihtilalini’ beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği o karanlık gecede, ölüm kusan silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ülkemize beraber kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Emperyalistler gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’deki konuşmasında, tefecilerin, emperyalistlerin ellerini ovuşturarak 14 Mayıs’ı beklediğini söyledi. Türkiye yüzyılını milletle birlikte kuracaklarını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan hala tereddütte olan varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Yoksa işte görüyorsunuz, terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye’ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden huzurundan geleceğinden emin olduğu, bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez.”

Bay Kemal Kandil’e bahar getirir

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “bahar” söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, “Bay bay Kemal getirse getirse sadece Kandil’e ve Pensilvanya’ya bahar getirir, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu, ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ’cü hainlere bahar getirir. Bay bay Kemal’in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah’ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da yer aldığı programda Erdoğan, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

HAKİKİ BAHARI BİZ GETİRDİK

Artık her yaştan çocukların Batman’ın sokaklarında neşeyle oynadığına, dolaştığına, özgürce koşturduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Batman’ın yıldızı diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de parlıyor. Aynı durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tüm illerimiz, ilçelerimiz için de geçerlidir. Diyarbakır’dan Şırnak’a, Mardin’den Hakkari’ye kadar her yerde, huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı hamdolsun, biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.”

Törende, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Özgürlükçü Anayasa’ya kavuşturacağız

Danıştay’ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil Anayasa vurgusu yaptı. 2017’deki Anayasa değişikliğiyle ülke tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Anayasa değişikliğiyle yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı, geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık. Ülkemizde, vesayet ve darbe süreçlerinde bu tartışmalar, gerçekten can acıtıcı, kurumları yıpratıcı bir şekil almıştır. Mesela, bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Hamdolsun, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek, yeni bir dönem başlattık.”

EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ

Ülkeyi yeni ve sivil bir Anayasa’ya kavuşturarak, diğer alanlarla birlikte yargıya da önemli bir hizmet yapacaklarını dile getiren Erdoğan, “Türkiye’yi, milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa’ya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır” dedi.











