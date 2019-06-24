En çok Rize ve Trabzon’dan

Tatil ve iş nedeniyle Türkiye’nin dört bir köşesine dağılan İstanbulluların oy kullanması için partiler büyük çaba harcarken AK Parti de seferber oldu. Türkiye genelinde seçmen ‘transfer komisyonları’ oluşturan AK Parti, 23 Haziran seçimleri için İstanbul’a toplam 176 bin seçmenin oy kullanmasını sağladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapmış olduğu koordinasyon kapsamında tatil bölgelerinde olan kütüğü İstanbul’da kayıtlı seçmen için otobüs, feribot, tren ve uçak seferleri düzenledi. Sandık için KKTC ve yurt dışından da gelenler oldu. Uçakla gelen yolcuların ağırlıklı engelli ve belli bir yaş grubu olduğu vurgulandı.

REKOR KATILIM ÜÇ İLDE

Seçim için hareketlilik yaşayan iller de dikkat çekti. AK Parti’nin çalışmasında İstanbul’a en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ve Trabzon’un yanı sıra Sivas’tan seçmen geldiği öğrenildi. Oy için İstanbul’a akın edenler içinde 31 Mart’ta oy kullanmayan seçmenlerin de olduğu kaydedildi.

100 BİN BEKLENİYORDU

AK Parti kurmayları oy kullanmak için yola düşen vatandaşta ciddi bir manada heyecanın olduğunu belirterek, “Kafileler halinde gelenler oldu. Ciddi bir organizasyon yaptık. Yurt dışından gelenler oldu bunların sayısı o kadar yüksek değil. Kıbrıs’tan gelen vatandaşlarımız oldu. İnsanlar 22-23 saat yollardan gelip oy kullanma fedakarlığında bulunuyorlar. Anadolu insanın bu bilinci bizi de ziyadesiyle memnun etti. TC. numaralarıyla seçmen olup olmadığına baktık. Taşınanların hepsi seçmen. En çok taşıma cuma ve cumartesi günleri oldu. Biz başlarında 100 bin kişi bekliyorduk 176 bin seçmenin oy kullanmasını sağladık” dedi.

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Pusulayı Paşa attı



Esenyurt’ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa ’Paşa’ attı. Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, “Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu. Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken “Paşa” ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve ‘Paşa’ ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.